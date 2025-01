Rio Ave impõe-se em Faro

O Rio Ave voltou às vitórias na I Liga ao vencer na visita ao Farense, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada.

Após ter perdido em Vila do Conde na receção ao Sporting (0-3), a formação comandada por Petit assegurou o sexto triunfo na prova e somou 23 pontos, igualando provisoriamente o Moreirense no oitavo lugar.



Kiko Bondoso, aos 22 minutos, e Clayton, aos 59, marcaram os golos do Rio Ave, enquanto Tomané reduziu para os anfitriões, aos 82, na conversão de uma grande penalidade, sem evitar o quinto jogo sem vencer para os algarvios, 16.ºs e antepenúltimos classificados, com 15 pontos.