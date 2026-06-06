Roberto Martínez: "estamos a começar a sincronizar-nos"

“É normal a reação do Rafael Leão. Protegeu o colega e mostrou espírito de equipa. Teve uma reação positiva para ajudar o colega. Claro que não podemos entrar na provocação, mas é um momento que é muito bom ter acontecido agora, porque uma equipa sul-americana tem muitos momentos assim”, afirmou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, no Estádio Nacional, em Oeiras, após o teste perante o Chile (2-1).



O avançado Rafael Leão viu o cartão vermelho ao 45+2 minutos, após ‘pegar-se’ com um jogador do Chile e vai estar ausente do particular de quarta-feira com a Nigéria, em Leiria, ficando igualmente em risco de falhar a estreia de Portugal no Mundial2026 com a Republica Democrática do Congo, em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos.



“Todos os cartões vermelhos têm consequências, mas espero que o árbitro possa ver as imagens. Eu vi e não é uma ação violenta, pois não tem as mãos acima da dos outros. Espero que possa ser uma consequência menor”, referiu o selecionador nacional.



Martínez retirou conclusões positivas sobre o jogo de hoje, que considera"muito interessante para a preparação individual. Foi 11 contra 11 na primeira parte e 10 contra 10 na segunda, que teve mais duelos. O Francisco Trincão foi o único jogador que não entrou, devido ao cartão vermelho [de Rafael Leão], mas não estou preocupado, pois vai ter minutos contra a Nigéria e vem de uma época em que jogou muitos minutos. Vamos analisar o nível físico de todos para poder gerir os minutos.

Gostei muito da primeira parte. É certo que faltou eficácia e mais jogadores em zonas de finalização, mas é um aspeto que vamos trabalhar. A segunda parte foi muito diferente, marcámos golos em bola corrida, o golo do Gonçalo Guedes foi uma muito boa finalização, e o nosso erro coletivo no golo sofrido é no momento certo para o fazer. É um jogo que dá muito para crescer.



