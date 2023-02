Rúben Guerreiro venceu volta à Arábia Saudita

Rúben Guerreiro, que esta temporada assinou pela Movistar, estreou-se da melhor maneira na equipa espanhola. Terminou no primeiro lugar da geral, com mais oito segundos de vantagem sobre o italiano Davide Formolo e com nove sobre o colombiano Santiago Buitrago.



O ciclista do Montijo vai participar, este ano, em várias clássicas e no Tour de França.