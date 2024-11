A SAD do Futebol Clube do Porto lançou uma emissão de obrigações no valor de 115 milhões de euros.

Vai pagar uma taxa de juro fixa anual de 5,6 por cento, com um prazo de vencimento de 25 anos.



Os destinatários destas obrigações são investidores institucionais norte-americanos.



Em comunicado, a SAD do Porto explica que esta operação serve para refinanciar o passivo da SAD e financiar a atividade global do clube.



Diz que permite a extensão da maturidade média da dívida e a redução do custo médio com a dívida.