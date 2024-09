Santa Clara derrota Boavista

O Santa Clara somou a quinta vitória na I Liga ao vencer o Boavista por 1-0, em Ponta Delgada, num jogo marcado pela superioridade dos açorianos, que alcançam, assim, o quarto lugar do campeonato.

Com o triunfo, obtido graças a um golo de Vinícius, aos 36 minutos, a formação dos Açores (que ainda só perdeu frente a Benfica e FC Porto) chega aos 15 pontos e ao quarto lugar, enquanto o Boavista (16.º) mantém os cinco pontos, os mesmos de Estrela da Amadora (15.º) e Nacional (17.º).



O único golo da partida materializou o domínio que o Santa Clara assumiu na partida desde cedo, tendo a equipa açoriana ameaçado as redes ‘axadrezadas’ por várias vezes por intermédio de Gabriel Silva (12 e 27 minutos) e Safira (16).



A superioridade açoriana ficou expressa com o golo de Vinícius, a única alteração no 'onze' de Vasco Matos face ao último jogo com o Estrela da Amadora, em detrimento de Ricardinho. O atacante brasileiro inaugurou o marcador, após assistência de Safira, numa jogada pelo corredor central, faturando pela segunda jornada consecutiva.



A intensidade do encontro foi condicionada pelas condições do relvado do estádio de São Miguel, fatigado pela chuva constante que se fez sentir em Ponta Delgada.



Ainda assim, a formação insular dominou a posse de bola (chegou ao intervalo com cerca de 60% de posse) e, mesmo sem imprimir muita velocidade no último terço do terreno, conseguiu criar um caudal ofensivo que só não teve outra expressão no marcador devido à ineficácia da equipa da casa.



No segundo tempo, os açorianos, em vantagem, juntaram as linhas e redobraram a organização defensiva, mantendo, contudo, o controlo da partida que assumiu uma toada ainda mais vagarosa.



A abnegação dos jogadores do Boavista conseguiu, durante alguns momentos do jogo, concentrar a partida na zona do meio-campo e travar a saída de bola do adversário, mas os forasteiros apresentaram muitas dificuldades na transição ofensiva e em chegar a zonas perigosas com a bola controlada.



Quando o Santa Clara imprimiu intensidade ao encontro conseguiu criar oportunidades de golo. Foi assim aos 67 minutos, quando Vinícius arrancou pela lateral e assistiu Gabriel Silva, que rematou à barra, ou aos 86, quando Matheus Pereira colocou à prova os reflexos do jovem guardião Tomé.