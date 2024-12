O Santa Clara reforçou o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Rio Ave por 1-0, em encontro da 13.ª jornada da prova. O brasileiro Vinicius marcou, aos 36 minutos, o golo dos açorianos, que somaram a terceira vitória consecutiva. A formação de Ponta Delgada conta agora 27 pontos, mais três do que o Sporting de Braga (2-2 com o Estoril), enquanto o Rio Ave manteve-se com 15, no nono lugar.