Santa Clara soma quarto jogo sem vencer ao empatar em casa com o Moreirense

O Santa Clara somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao empatar 1-1 na receção ao Moreirense, em jogo a contar para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. A formação da casa, quinta classificada na Liga, adiantou-se no marcador aos 69 minutos, com o golo de Vinícius Lopes, tendo o Moreirense empatado nos minutos finais (87), por intermédio de Yan Lincon. O Santa Clara segue no quinto lugar, com 40 pontos, mais quatro do que o Casa Pia, sexto, que hoje recebe o Sporting, enquanto a formação de Moreira de Cónegos, que não vence há três encontros e somou o segundo empate consecutivo, ocupa a 11.ª posição, com, 28 pontos, em igualdade com o Arouca, 12.º.