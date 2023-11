SC Braga empata com Union Berlin e mantém sonho europeu

Vida difícil para os bracarenses ainda um pouco antes do intervalo, com Robin Gosens a marcar 0-1 à beira do descanso. Álvaro Djaló fez o mesmo (1-1) pouco depois do descanso. Com este empate, a equipa minhota continua a fazer contas de última hora, ainda a sonhar com a Champions ou a Liga Europa. Com este empate, o Braga manteve o terceiro posto, com quatro pontos, a três do Nápoles, que perdeu hoje em Madrid por 4-2, pelo que as duas formações vão lutar pelo segundo posto na última jornada, em casa dos italianos, depois de a equipa ter vencido na primeira jornada em Braga por 2-1.