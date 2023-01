Em jogo da 15.ª jornada, Iuri Medeiros e Ricardo Horta colocaram o SC Braga em vantagem por 2-0 já aos 16 minutos. André Horta aumentou a contagem pouco depois do intervalo. A dez do final, Ricardo Horta de novo a marcar e a fazer o 4-0. Os bracarenses sobem ao segundo lugar, com menos 3 pontos do que o líder, que tem 37, e mais 2 do que o FC Porto, embora os rivais ainda tenham de jogar nesta jornada.