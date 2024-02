O Benfica joga no domingo com o Vitória de Guimarães. A equipa de Roger Schmidt defende a liderança do campeonato, depois de ter garantido a presença nas meias-finais da Taça de Portugal.

O lateral Bernat e o extremo Prestianni são as únicas baixas na equipa que treinou este sábado no Seixal.



O treinador do Benfica espera um jogo difícil e explica que a principal preocupação foi recuperar a equipa depois do jogo de quinta-feira em Vizela.