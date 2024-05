Seleção feminina de futebol trabalha sem olhar a ranking

A seleção feminina de futebol fez esta quinta-feira o último treino antes do jogo com a Irlanda do Norte. A equipa de Francisco Neto quer reforçar a liderança do Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Europeu de 2025.

Neste momento, as jogadores portuguesas têm mais dois pontos do que as norte-irlandesas, que defrontam na sexta-feira e a 4 de junho.



Beatriz Camarão e Stephanie Ribeiro poderão fazer a estreia pela seleção. O jogo com a Irlanda do Norte é em Leiria.



A capitã Dolores Silva fala na vontade de vitória. Por sua vez, o selecionador Francisco Neto deu pouca importância ao facto de Portugal estar melhor colocado no ranking.