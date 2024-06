A seleção Nacional vai preparar o último jogo particular antes do Campeonato da Europa.

Roberto Martínez deverá apostar em Cristiano Ronaldo frente à República da Irlanda, mas o capitão até poderá começar no banco de suplentes.



Pepe e Rúben Neves também deverão jogar em Aveiro.



O central está recuperado da lesão que o impediu de jogar pelo Porto no último mês e meio.



O jogo Portugal - República da Irlanda é terça-feira às 19h45 com transmissão em direto na RTP1.