Sérgio Conceição não confirma o afastamento de quatro jogadores do plantel principal mas garante que para jogar no Porto é preciso mais do que apenas ter contrato com o clube.

A imprensa desportiva avança hoje que Jorge Sánchez, André Franco, Iván Jaime e Toni Martínez estão a trabalhar à parte da equipa principal.



O rendimento do quarteto terá sido colocado em causa pela estrutura do futebol e pelo próprio treinador.



Amanhã o Porto parte em vantagem para o jogo da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal.



Diogo Costa está lesionado e falha o encontro com o Vitória.



Evanilson foi expulso com o Famalicão e também não joga amanhã no jogo que marca o regresso de Pepe após cumprir castigo.



Sérgio Conceição voltou a criticar a arbitragem do Estoril - Porto e assumiu que se tiver que colocar jogadores a treinar de forma diferente, o fará.