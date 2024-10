Sp. Braga afunda Farense

O Sporting de Braga regressou aos triunfos e afastou alguns sinais de crise ao bater um inofensivo Farense por 2-0, com golos de Gharbi e El Ouazzani, na nona jornada da I Liga.

Os minhotos tinham apenas uma vitória nas últimas quatro partidas (diante do 1.º Dezembro, do terceiro escalão, na Taça de Portugal, num sofrido 2-1), e três derrotas, a última das quais na quarta-feira, em casa, com o Bodo/Glimt, para a Liga Europa (2-1).



Perante algum descontentamento até do presidente António Salvador, a equipa de Carlos Carvalhal clareou essas 'nuvens negras' que pairavam sobre a equipa, ainda que sem uma grande exibição, mas mais do que suficiente para vencer um adversário que fez uma exibição muito pobre e vai ter de melhorar muito para sair da última posição.



Gharbi fez o primeiro pouco antes do intervalo (41 minutos), e já não regressou para a segunda parte, e El Ouazzani, uma das apostas para o segundo tempo, foi o autor do segundo dos minhotos (70).



Carlos Carvalhal fez várias mexidas na equipa em relação ao ‘onze’ que começou o jogo com o Bodo/Glimt, sendo a maior surpresa ter deixado no banco João Moutinho e Zalazar cuja titularidade tinha lançado precisamente no jogo europeu.



O treinador dos minhotos, que não pôde contar com Roberto Fernández (lesionado), preferiu começar sem um ponta de lança de raiz e com um ataque mais móvel, com Bruma e Ricardo Horta.



Já Tozé Marreco, que desde a chegada a Faro só tinha somado resultados positivos (duas vitórias, uma delas para a Taça de Portugal, e um empate), mexeu apenas uma peça relativamente ao último jogo para o campeonato, trocando Elves Baldé por Miguel Menino.



Sem carregar muito no ‘acelerador’, os ‘arsenalistas’ começaram melhor, com um remate perigoso de Bruma a obrigar Ricardo Velho a grande defesa (06) e Paulo Oliveira a falhar de forma incrível a um metro da baliza, após livre lateral (17).



O único lance do Farense em todo o jogo surgiu aos 32 minutos num remate forte de Poloni, mas à figura de Matheus, após um grande passe de Neto.



Sem grande brilho, mas com o domínio do jogo, o Sporting de Braga aproveitou bem um erro de Artur Jorge para se colocar na frente: o defesa central farense abordou muito mal um lance de cabeça, Bruma fugiu pela esquerda e serviu Gharbi que, com muito espaço na área, rematou de pé esquerdo de primeira e inaugurou o marcador (41).



Carlos Carvalhal lançou Gabri Martínez e El Ouazzani ao intervalo (saíram Roger e Gharbi, marcador do golo), mas o ponta de lança marroquino teve uma entrada infeliz em jogo, desperdiçando uma boa ocasião aos 51 minutos.



O treinador dos minhotos apostou em João Moutinho e Zalazar (saíram os irmãos Horta, 67) e, pouco depois, a dupla teve papel decisivo no segundo golo: o internacional português marcou o canto e o internacional uruguaio desviou de cabeça para El Ouazzani, também de cabeça, ‘matar’ a partida (70).



Até ao fim, foi o Sporting de Braga por duas vezes a estar mais perto do terceiro, ambas por Vítor Carvalho (86, cabeceamento à barra, e 90+4), do que o Farense de reduzir.





