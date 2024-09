Sporting arranca na nova Champions com triunfo sobre Lille

O Sporting estreou-se esta terça-feira com um triunfo na nova Liga dos Campeões edição 2024/25, ao vencer em casa os franceses do Lille por 2-0, em encontro da primeira jornada. O sueco Viktor Gyökeres, aos 38 minutos, e o belga Debast, aos 65, marcaram os golos dos campeões nacionais em título, num jogo que os gauleses terminaram com 10, por expulsão de Angel Gomes, aos 40. O onze de Rúben Amorim, que volta a jogar em 01 de outubro, no reduto do PSV Eindhven, precisa de ficar nos oito primeiros para atingir os ‘oitavos’ ou entre o nono e o 24.º lugares para disputar o play-off de acesso aos oitavos de final.