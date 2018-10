O Sporting vai defrontar esta quinta-feira o Arsenal, em jogo a contar para a Liga Europa. É a terceira jornada da fase de grupos e os Leões procuram manter-se invictos frente ao grande adversário do grupo E, o Arsenal. Numa equipa que conta com grandes estrelas como Ozil, Aubameyang, Mkhitaryan, Lacazette, Mustafi e Sokratis, o Sporting vai tentar bater o pé aos ingleses, jogando olhos nos olhos, tendo o apoio dos seus adeptos no Estádio de Alvalade. Quem vencer fica na liderança do grupo e bem encaminhado para passar aos 16 avos de final da Liga Europa. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.