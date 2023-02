O Sporting recebe esta quinta-feira os dinamarqueses do Midtjylland na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. A equipa de Rúben Amorim quer o regresso aos triunfos depois da derrota frente ao FC Porto no campeonato. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.