O Sporting entra esta segunda-feira em campo para defrontar o Moreirense no fecho da jornada 24. Depois de ver os rivais Benfica e FC Porto a vencerem as respetivas partidas, os Leões precisam dos três pontos para continuar na corrida a três pela conquista do título nacional. O adversário é o Moreirense de Petit, aflito na classificação e que precisa de somar pontos para respirar melhor na tabela. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.