Sporting CP - Vitória de Guimarães, a decisão do título em direto

O Sporting joga este sábado a partida decisiva para o bicampeonato. A equipa de Rui Borges recebe o Vitória de Guimarães num jogo de grandes emoções. Por um lado, joga-se o título, do outro a vaga para a Liga Conferência. Para alcançar o segundo campeonato consecutivo, os Leões precisam de fazer o mesmo resultado que o rival Benfica que vai estar a disputar a sua partida em Braga. O jogo do título tem início às 18h00. Pode seguir as incidências no site de Desporto ou ouvir o relato em direto na Antena 1.