O Sporting de Braga recebe esta segunda-feira o Famalicão, numa das últimas partidas da sexta jornada da Liga Portuguesa de Futebol. A equipa de Carlos Carvalhal entra em campo depois da segunda vitória consecutiva na fase de grupos da Liga Europa, frente ao Zorya. Do outro lado está o Famalicão que pretende dar continuidade à boa temporada que fez no ano passado. A partida tem início às 18h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.