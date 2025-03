Sporting firme no topo

O líder Sporting venceu o Famalicão por 3-1 em Alvalade, em partida da 26.ª jornada da I Liga, e aumentou para seis pontos a vantagem sobre o Benfica, segundo classificado, que tem menos dois jogos disputados.

Fresneda, logo aos dois minutos, Gyökeres, aos 49, de grande penalidade, e Geny Catamo, aos 88, foram os autores dos golos que ditaram o triunfo 'leonino', aumentando a série sem perder para o campeonato para 13 jogos e somando o terceiro triunfo consecutivo.





Pelo Famalicão, Aranda ainda chegou a igualar a contenda a 1-1, num penálti convertido aos 35 minutos, mas tal revelou-se insuficiente para os visitantes conseguirem levar pontos de Alvalade, voltando assim às derrotas após o triunfo na última ronda com o Rio Ave.





Destaque ainda para o facto de o Sporting ter conseguido o golo da tranquilidade quando já jogava com apenas dez elementos devido à expulsão de Maxi Araújo, admoestado com vermelho direto aos 80 minutos por falta grave.



Com este triunfo, o campeão nacional conserva a liderança, agora com 62 pontos, mais seis do que o Benfica, segundo e que conta menos dois encontros, enquanto o Famalicão é nono, com 34.