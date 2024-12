Sporting sofre com Moreirense segunda derrota seguida na I Liga

O líder Sporting sofreu a segunda derrota consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, no segundo jogo sob o comando de João Pereira, ao perder fora com o Moreirense por 2-1, na abertura da 13.ª jornada. O sueco Gyökeres adiantou os leões, de penálti, aos 12 minutos, para o seu 17.º tento na prova e 60.º em 2024, mas Dinis Pinto, aos 19, e Guilherme Schettine, aos 35, selaram a reviravolta dos cónegos, agora sétimos, com 20 pontos. A formação leonina manteve-se com 33 pontos, todos conquistado na era Ruben Amorim, que deixou o clube com 11 triunfos nas primeiras 11 rondas, e ficou à mercê de FC Porto (30 pontos, em 12 jogos) e Benfica (28, em 11).