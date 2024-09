Sporting soma novo triunfo à quinta jornada

O líder destacado da I Liga visitou e bateu o Arouca, esta noite, por 3-0, com golos de Pote, Gyökeres e Trincão. Demorou apenas 24 minutos até que o líder da I Liga festejasse o golo em Arouca. A cabeça de Pote valeu o 0-1 na partida, após assistência de Trincão. O resultado manteve-se até ao descanso com a equipa da casa preocupada em fechar os caminhos para a sua baliza. Perto do minuto 60, o VAR analisou uma eventual autogolo de Mamadou Loum, mas o resultado não se alterou. O segundo do Sporting surgiu num penálti por mão na bola. Viktor Gyökeres fez mais um para a sua conta pessoal. O 3-0 teve autoria de Trincão, num remate certeiro aos 80'. Após este jogo, o Sporting destaca-se na liderança com 15 pontos em 5 jogos, embora mais um jogo que o grupo de equipas a ocupar a segunda posição, que têm 9 pontos em 4 jogos.