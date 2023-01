O Sporting entra esta sexta-feira em campo para defrontar o Vizela, em jogo da 17.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Rúben Amorim não vence há dois jogos e procura novo triunfo perante os seus adeptos. O Vizela está confortável no meio da tabela e procura surpreender a equipa da casa. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.