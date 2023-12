Alan Varela vai falhar a deslocação do FC Porto ao Estoril. O médio argentino lesionou-se na última partida frente ao Famalicão.

A mesma previsão para João Mário que continua em tratamento. Mantêm-se no departamento médico azul e branco os casos mais antigos, Wendell, Marcano e Veron.



Depois do triunfo em Famalicão, a equipa de Sérgio Conceição estreia-se nesta edição da Taça da Liga.



O caminho para tentar revalidar o título na prova passa amanhã pelo Estoril, equipa que já surpreendeu o Porto esta época ao vencer no Dragão na 10ª jornada da Liga.