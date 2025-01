Taça da Liga. Sporting CP - SL Benfica

Sporting e Benfica disputam este sábado a Taça da Liga de futebol de 2024/25. Uma final que 'oferece' mais um dérbi lisboeta, marcado para o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19h45.

Desde o início desta competição, esta será a terceira final na competição entre os dois rivais, com o Benfica a sair vencedor em 2008/09 (1-1, 3-2 nas grandes penalidades), e o Sporting em 2021/22, naquela que foi a sua última vitória na competição.

No total, as ‘águias’, que não vencem o troféu há distantes oito épocas, desde 2016, somam sete conquistas da Taça da Liga e são recordistas, enquanto os ‘leões’ são a segunda equipa com mais troféus na prova, com quatro.







Treinador do Sporting admite que a equipa leonina não está a 100%, mas recusa desvantagem









“Em termos físicos, [os jogadores] não estão a 100%, como é lógico, mas não nos podemos agarrar a isso. Estamos numa final, estamos num grande clube e a exigência tem de ser sempre dar o máximo”, atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.



O Sporting, que eliminou o FC Porto na terça-feira, até teve mais um dia de descanso do que o Benfica, que venceu o Sporting de Braga no dia seguinte, mas o treinador considera que isso não irá “fazer diferença no resultado do jogo”.



“Se dermos o nosso máximo, independentemente de estarmos mais ou menos cansados, não há vantagens. A vantagem é que são 11 contra 11 e, lá dentro, temos de dar no nosso melhor. Se o fizermos, vamos ser competitivos. E se formos competitivos, vamos ganhar”, concluiu.



Nesse sentido, repetiu que “a vontade de vencer tem de sobrepor-se ao cansaço” e desvalorizou a lesão de Morita, que não participou no treino e é ‘baixa’ para o jogo de hoje.

Rui Borges, admite que os ‘leões’ não estão fisicamente “a 100%”, mas recusou que isso seja uma desvantagem para a final da Taça de Liga de futebol, frente ao Benfica.O Sporting, que eliminou o FC Porto na terça-feira, até teve mais um dia de descanso do que o Benfica, que venceu o Sporting de Braga no dia seguinte, mas o treinador considera que isso não irá “fazer diferença no resultado do jogo”.Nesse sentido, repetiu que “a vontade de vencer tem de sobrepor-se ao cansaço” e desvalorizou a lesão de Morita, que não participou no treino e é ‘baixa’ para o jogo de hoje.







Veja aqui - após o final do encontro - o resumo do jogo

Treinador encarnado quer Benfica a manter consistência e dinâmica ofensiva









“Nesta fase, os jogadores têm de continuar a oferecer a dinâmica ofensiva que fomos criando nestes quatro meses, com muitos jogos e pouco tempo para treinar. Eles têm estado disponíveis para aprender e fazer crescer a nossa maneira de jogar. Eu quero é que a dinâmica ofensiva, a organização defensiva e a atitude não se percam com essas mudanças e que estejam sempre do primeiro ao último minuto”, assumiu o treinador.



Bruno Lage apontou que as expectativas do clube “são as melhores” para obter a taça.



“Não acredito em vantagens psicológicas [do Sporting]. Acredito em ter a mentalidade certa para fazermos um bom jogo. Preparámo-nos muito bem para, durante a partida toda, jogar bem, ser agressivos e, quando estivermos no máximo, marcar golos”, disse. O treinador Bruno Lage afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi lisboeta que o Benfica tem de manter a consistência e dinâmica ofensiva, independentemente das alterações, correspondendo à exigência do clube na final da Taça da Liga de futebol frente ao Sporting., assumiu o treinador.Bruno Lage apontou que as expectativas do clube “são as melhores” para obter a taça., disse.









A 18.ª edição da Taça da Liga vai ser decidida pela quinta vez seguida em Leiria, onde o Benfica procura o oitavo troféu na nona final, frente a um Sporting que parte em busca do quinto título, no oitavo jogo decisivo. O duelo está marcado para este sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, e arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.





Acompanhe aqui todas as incidencias ao minuto deste jogo e siga o relato em direto através da Antena 1.