Coates deve ser a principal novidade no Sporting para o dérbi de terça-feira à noite com o Benfica. O capitão leonino ficou fora do jogo com o Estrela da Amadora, devido a uma gastroenterite, mas já está recuperado.

O central uruguaio deve, por isso, ocupar lugar no centro da defesa do Sporting, no Estádio da Luz, onde se joga o encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Fora das opções de Rúben Amorim continuam os lesionados Adán e Pedro Gonçalves.



O treinador do Sporting destacou que a vantagem de um golo pode ser importante para os leões, mas não é decisiva.