Taça de Portugal. "As meias-finais ainda estão longe", diz Schmidt perante um Benfica-Sporting

Artur Cabral e João Mário fizeram o resultado dos encarnados e Sava Petrov reduziu para o Vizela.O Benfica começou muito bem e mereceu ganhar, considera o treinador Roger Schmidt que admite que ainda faltam alguns jogos até às meias-finais.

Apesar da derrota, Ruben de La Barrera, técnico do Vizela, está orgulhoso pela entrega dos jogadores.

No outro jogo de ontem dos quartos-de-final, o Vitória de Guimarães venceu o Gil Vicente e vai aguardar pelo vencedor do Santa Clara - Futebol Clube do Porto, que foi interrompido e vai ser retomado no final do mês.