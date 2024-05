No Porto, Marcano e Zaidu estão lesionados e falham a final da Taça. Pepe falhou os últimos jogos dos dragões mas pode recuperar a tempo da partida de domingo à tarde no Estádio Nacional.

Os últimos quatro mil bilhetes do Porto esgotaram rapidamente, por isso, não vão existir clareiras nos sectores do Estádio afetos aos dragões.



No Jamor, André Villas-Boas e Pinto da Costa vão estar na tribuna presidencial, a Federação convidou os dois dirigentes.