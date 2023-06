Tráfico de seres humanos. SEF suspeita de presidente da Assembleia-Geral da Liga de Clubes

A casa do presidente da Assembleia Geral da Liga de clubes, Mário Costa, foi esta manhã alvo de buscas. O jornal Expresso avança que estão em causa suspeitas de tráfico de seres humanos e que Mário Costa já foi constituído arguido.