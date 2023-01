Uma maratona por dia em 2022

Se correr uma maratona é obra, correr 365 maratonas num único ano é algo assinalável. Foi o que fez o britânico Gary McKee que, durante 2022, correu mais de 15400 quilómetros em tiradas diárias equivalentes. Uma missão com fins solidários cuja meta final foi cruzada no último dia do ano.