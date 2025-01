O Sporting de Braga joga esta quinta-feira uma cartada importante na Liga Europa. A equipa de Carlos Carvalhal soma apenas sete pontos em seis jogos e procura o triunfo na Bélgica para tentar alcançar os lugares de playoff. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.