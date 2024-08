V. Guimarães bate Estoril

O Vitória de Guimarães juntou-se ao trio formado por Sporting, FC Porto e Moreirense no topo da I Liga, após vencer na receção ao Estoril Praia por 1-0, em jogo da segunda jornada.

Um golo anotado pelo avançado venezuelano Chuchu Ramirez, aos 32 minutos, foi o suficiente para os vitorianos 'selarem' a segunda vitória no campeonato, frente a um Estoril Praia que somou o segundo desaire na prova.



Os vitorianos passaram a contar com seis pontos, tal como os líderes Sporting, FC Porto e Moreirense, enquanto o Estoril ainda não pontuou no campeonato, ocupando o penúltimo lugar.