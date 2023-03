A jornada 25 prosseguiu no Algarve e o Vizela alcançou a vitória já nos descontos. Raphael Guzzo concretizou a supremacia do Vizela, que esteve a jogar com mais um grande parte do jogo, após um cruzamento para a área. A equipa vizelense soma 32 e encontra-se estável na classificação da I Liga. O Portimonense vive uma época algo instável e tem de estar atento para não cair na luta pela permanência, uma vez que já vai na quarta derrota seguida, sendo 14.º, com 26 pontos.