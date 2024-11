Alunos de Hotelaria do Politécnico da Guarda aplicam conhecimentos no restaurante "A Escola" em Seia

A partir de agora, todas as quartas-feiras, o serviço será assegurado pelos estudantes daquela unidade do Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

Semanalmente, os alunos dos cursos de `Restauração e Catering`, `Gestão Hoteleira` e de `Cozinha e Produção Alimentar` vão aplicar os seus conhecimentos, sob a supervisão de professores, num espaço que reproduz o ambiente de um restaurante convencional, adiantou o IPG numa nota enviada à agência Lusa.

O desafio deste semestre é recriarem a culinária de todas as regiões do país, pelo que a segunda semana de novembro será dedicada a Trás-os-Montes e Alto Douro.

"Os objetivos deste restaurante chamado `A Escola` mantêm-se iguais ao de anos anteriores: servir de laboratório para os alunos da ESTH e de aulas práticas com os seus professores, fazendo as delícias da população de Seia, dos estudantes e dos próprios docentes do Politécnico da Guarda", justificou o Politécnico.

O espaço é coordenado pelos chefes Nelson Soares e Rui Cerveira.

Com esta iniciativa, "pretende-se assegurar aos futuros profissionais uma compreensão sólida e realista das exigências do setor, preparando-os para enfrentar o mercado de trabalho com competências concretas e confiança na sua execução", afirmou o chef Nelson Soares, responsável pela supervisão do serviço de sala, para quem `A Escola` "não é apenas um espaço de prática, mas também um verdadeiro laboratório de ensino, onde teoria e prática se interligam de forma dinâmica e eficaz".

"O restaurante veio criar a possibilidade de, num ambiente real de trabalho, os estudantes poderem preparar a sua entrada no mercado profissional, uma vez que têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em várias unidades curriculares", considerou, por sua vez, o chef Rui Cerveira.

Para o docente do IPG e responsável pelo restaurante, `A Escola` é, "ao mesmo tempo, uma forma de adquirirem competências e experiência em áreas como a cozinha, a preparação de uma sala e em várias técnicas de servir".

O restaurante `A Escola` vai funcionar na ESTH, em Seia, todas as quartas-feiras ao almoço, mediante reserva, a partir das 13:00.

A reserva deve ser feita até à véspera, mas, por norma, aceitam-se reservas até às 10:00 do próprio dia, acrescenta o Politécnico da Guarda.