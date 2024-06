Angolana Etu Energias concluiu acordo para compra de participações da Galp em três blocos petrolíferos

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) angolana, a Etu Energias S.A concluiu o acordo com a Galp para a aquisição indireta do interesse participativo de 5% no Bloco 32, de 9% no Bloco 14 e de outros 4,5% no Bloco 14k, todos no offshore angolano.

O financiamento do negócio foi assegurado por um consórcio liderado pelo banco African Export-Import Bank que incluiu a Shell Western Supply and Tradin Ltd, o Banco Angola de Investimento (BAI) e o Banco de Fomento Angola (BFA), refere a ANPG.

Para o presidente do Conselho de Administração da ANPG, Paulino Jerónimo, citado na nota, a concessionária angolana congratula-se com o entendimento alcançado pela Etu Energias e a Galp e "continuará a encorajar uma dinâmica de bons negócios com todos os intervenientes do setor petrolífero em Angola".

A conclusão desta transação demonstra a resiliência da Etu Energias e representa um grande passo para a sua estratégia de construir um portfólio rentável e diversificado, sinalizou o presidente do Conselho de Administração da operadora angolana, Edson dos Santos.

Segundo a ANPG, a transação marca o culminar do acordo de compra e venda alcançado entre ambas empresas, anunciado em 10 de fevereiro de 2023.

O Bloco 32 está localizado a cerca de 260 km da costa de Luanda, em profundidades de água que variam entre os 1.400 e 2.000 metros. É operado pela TotalEnergies Exploration Production Angola (30%), que lidera o grupo empreiteiro composto pela Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. (30%), SINOPEC (20%), ExxonMobil (15%) e a então Galp Energia Overseas Block 32 B.V (5%).

O Bloco 14 está localizado a cerca de 100 km offshore de Cabinda, em Angola, e abrange aproximadamente 4.094 km2. É explorado pela Cabinda Gulf Oil Company Limited (Chevron) (31%) que lidera o Grupo Empreiteiro composto pela Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. (20%), Azule Energy Angola B.V. (20%) e Etu Energias, através da sua afiliada AB 14 B.V. (20%) e Galp Energia Overseas Block 14 B.V. (9%).

O Bloco 14K tem como membros do Grupo Empreiteiro a Chevron Overseas (Congo) Limited (15,75%), que é o operador, a TotalEnergies Congo (26,75%), Cabinda Gulf Oil Company Limited (Chevron) (15,50%), Azule Energy Angola B.V. (10%), Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. (10%), AB 14 B.V. (10%), Societé Nationale des Pétroles du Congo (07,50%) e a Galp Energia Overseas Block 14 B.V. (04,50%).