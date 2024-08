Apoio a estágios e contratação. Governo aprova medidas de impulso ao emprego

O Governo aprovou esta quinta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, um pacote de medidas de promoção do emprego que passa por apoios a estágios profissionais e à contratação sem termo. A prioridade destes mecanismos, com um custo avaliado em 260 milhões de euros, recai sobre os jovens, pessoas com deficiência e trabalhadores estrangeiros.





Entre as medidas adotadas na reunião do Executivo está um novo apoio a jovens qualificados. O Governo propõe-se ajudar a reter talento no país com um financiamento de estágios profissionais ou contratações sem termo remunerados acima dos 1.385,98 euros – ou seja, o valor indexado à remuneração da entrada de um licenciado na carreira geral de técnico superior da Administração Pública. Os apoios gizados pelo Governo de Luís Montenegro devem começar a vigorar já em 2024.





Será também criada, determinou o Executivo de PSD e CDS-PP, uma denominada rede de adidos do trabalho, que estarão no terreno em determinados países terceiros. Terão por missão apoiar estrangeiros que desejem trabalhar em Portugal ou empregadores portugueses que pretendam recrutar além-fronteiras.



Recorde-se que já existem adidos do trabalho a operar nos PALOP ao abrigo de um anterior projeto-piloto.



Outra das medidas agora aprovadas passa pela abertura de Gabinetes de Inserção Profissional para responder a falhar em regiões sem estruturas de apoio ao emprego; estes GIP poderão ser geridos por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.