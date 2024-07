BCE deixa taxas de juro inalteradas

A taxa das principais operações de refinanciamento mantém-se em 4,25%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 4,50% e a de facilidade permanente de depósito em 3,75%.

A taxa de inflação homóloga desceu em junho para 2,5% na zona euro, depois de ter acelerado para a 2,6% em maio. Mas, a inflação subjacente, que exclui os preços com maior volatilidade da energia e dos alimentos, ficou estável em 2,9%.A política monetária está a manter as condições de financiamento restritivas. Ao mesmo tempo, as pressões internas sobre os preços continuam a ser altas e a inflação dos preços dos serviços é elevada, sendo provável que a inflação global permaneça acima do objetivo ainda durante grande parte do próximo ano", acrescentou o banco central.para "assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de 2%".A instituição liderada por Christine Lagarde explicou ainda, no texto, que as suas decisões sobre as taxas de juro vão basear-se na avaliação das perspetivas de inflação, à luz dos dados económicos e financeiros que forem sendo disponibilizados, da dinâmica da inflação subjacente e da robustez da transmissão da política monetária.pode ler-se no comunicado.Em junho, na anterior reunião, o BCE decidiu cortar em 25 pontos base as suas taxas de juro. Foi a primeira descida em cinco anos, após um ciclo de subidas para lutar contra a inflação elevada.

c/Lusa