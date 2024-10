Castelo Branco quer construir o maior pavilhão multiusos da região

O Centro de Dinamização Empresarial, Cultural e Desportiva de Castelo Branco terá capacidade para seis a sete mil pessoas em pé, quatro mil sentadas e será um espaço adaptável, preparado para receber eventos desportivos de várias modalidades, concertos ou iniciativas de dinamização empresarial, como feiras temáticas.

O presidente da Câmara, Leopoldo Rodrigues, frisou que não há nenhuma estrutura semelhante nos concelhos nem nos distritos vizinhos, "pelo menos com a dimensão que está prevista".

"É um equipamento muito importante para a cidade, não apenas na área empresarial, mas também na área cultural e do desporto. É um equipamento que potenciará a atratividade de pessoas, é um equipamento de que a cidade, o concelho e a região necessitam", salientou Leopoldo Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

O autarca socialista manifestou-se confiante de que a obra, com um custo estimado de 12 milhões de euros, possa ter início "ainda em 2025, princípio de 2026".

O concurso público internacional, com um valor base de 600 mil euros, foi aberto na segunda-feira, as candidaturas podem ser entregues durante um mês e tem um prazo de execução previsto de seis meses.

Leopoldo Rodrigues referiu tratar-se de um projeto tecnicamente exigente e manifestou o desejo de que existam muitos interessados e que as propostas "sejam de excelente qualidade".

"É um projeto que é desafiante para quem trabalha na área da arquitetura e também da engenharia, pelas suas características, pela sua dimensão e também pela possibilidade de mudar uma parte da cidade e do nosso concelho", acentuou.

O autarca explicou que o pavilhão vai ficar localizado numa área em que as acessibilidades foram tidas em conta, próximo do Centro Coordenador de Transportes, da Estação Ferroviária e próximo do Centro Cívico da cidade, entre a variante do Barrocal e o caminho-de-ferro.

De acordo com Leopoldo Rodrigues, o que se pretende é ter um espaço multiusos, que possa ser um dínamo para as atividades económicas e também para eventos desportivos e espetáculos culturais.

O futuro espaço vai ser projetado para poder receber concertos de maior dimensão e provas desportivas de quase todas as modalidades, uma vez que, além das bancadas fixas da nave, terá lugares amovíveis e que permitem adaptar o espaço às necessidades de cada ocasião.

"Eu gostaria muito que esta obra começasse ainda em 2025, princípio de 2026. Acredito que seja possível. Nós temos aqui um prazo para lançar o concurso, penso que temos condições para o fazer no ano de 2025 e depois que comece em 2026", anteviu o autarca, que afirmou ser uma obra para demorar dois ou três anos a executar, embora esse período dependa do projeto que vier a ser apresentado.

Leopoldo Rodrigues disse que a construção do Centro de Dinamização Empresarial, Cultural e Desportiva de Castelo Branco foi sinalizada pelo município para ser candidatada ao programa comunitário Portugal 2030 e a autarquia vai "recorrer a outros financiamentos que, entretanto, surjam para este tipo de equipamentos".