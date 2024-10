CCDR vão ter vice-presidente nomeado por proposta do ministro da Agricultura -- Montenegro

"Vamos legislar no sentido de garantir que o Conselho de Ministros vai passar a nomear, sob proposta do ministro da Agricultura e Pescas, um vice-presidente para as CCDR", declarou Luís Montenegro, no fim do debate quinzenal na Assembleia da República, em resposta a uma pergunta do PSD.

Segundo o primeiro-ministro, esta decisão foi acertada com a CAP -- Confederação dos Agricultores de Portugal, no âmbito das negociações em sede de concertação social, e também foi objeto de diálogo com a Confagri -- Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal.

Na sua intervenção, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, criticou o PS pela "extinção `tout-court` das direções regionais de agricultura e pescas" e referiu que Luís Montenegro se comprometeu "em olhar para a agricultura como prioridade e em reverter esta situação".

"Queria perguntar ao senhor primeiro-ministro se já há alguma decisão tomada sobre essa matéria e se pode hoje garantir ao parlamento e ao país que mais uma das suas promessas eleitorais está ou não está cumprida", acrescentou.

Luís Montenegro respondeu-lhe que "o Governo, neste meio ano, estudou profundamente os efeitos da extinção das direções regionais [de agricultura e pesca], estudou até alguns efeitos positivos, nomeadamente em termos de gestão de fundos europeus, e estudou também os efeitos negativos, que foram muitos", para tomar uma decisão.

"A decisão é que nós vamos legislar no sentido de garantir que o Conselho de Ministros vai passar a nomear, sob proposta do ministro da Agricultura e Pescas, um vice-presidente para as CCDR", anunciou.

O ministro da Agricultura "vai ter tutela direta sobre esse vice-presidente, naturalmente no âmbito de uma tutela mais larga, que integra o senhor ministro Adjunto e da Coesão Territorial", adiantou.

O primeiro-ministro considerou que esta decisão contribuirá para valorizar a agricultura "como setor estratégico" e para lhe dar "uma dimensão de desenvolvimento regional, que também deve ter".