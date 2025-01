Construção do novo aeroporto de Lisboa deverá estar concluída em 2037

Na proposta inicial, a concessionária aponta para um custo total de 8.500 milhões de euros e disse que não precisa de financiamento do Estado.



Em contrapartida, a ANA quer prolongar a concessão por mais 30 anos.



Além disso, pretende aumentar as taxas aeroportuárias de modo a conseguir financiar o projeto.



A ANA prevê que as obras durem seis anos e que o novo aeroporto de Lisboa esteja pronto em 2037.



Na resposta à concessionária, o governo esclareceu que este aval não vincula o Estado a aceitar a proposta inicial.



O executivo quer negociar com a ANA para reduzir o custo total do projeto, encurtar o tempo de construção e discutir a extensão da concessão e os aumentos das taxas aeroportuárias.

.