Draghi exorta Portugal a apostar em investigação e empresas inovadoras

Draghi é autor de um relatório divulgado no ano passado, que aponta caminhos para que a economia europeia consiga enfrentar a concorrência da China ou dos Estados Unidos.Para o antigo ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral, a vinda de Mario Draghi a Lisboa pode ter um significado relevante para o tecido empresarial do país, em concreto para as. O ex-ministro destaca as recomendações do relatório Draghi que não podem ser ignoradas.

Num momento de particular instabilidade a nível mundial, com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, Portugal e a União Europeia não podem ficar a assistir, de forma passiva, aos acontecimentos, sublinha Caldeira Cabral.