Economia alemã contrai-se 0,2% no 4.º trimestre de 2024

O dado antecipado no dia 15 do mês passado apontava para uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,1% no quarto trimestre.

Na comparação homóloga, o PIB alemão caiu 0,4%.

Ajustado para efeitos de preço e calendário, o declínio foi menor (0,2%), já que houve um dia útil a menos do que no mesmo período de 2023.

De acordo com a Destatis, embora as despesas de consumo privado e público tenham aumentado no quarto trimestre, as exportações ajustadas pelos efeitos de preço, sazonais e de calendário foram significativamente inferiores às do trimestre anterior.

Assim, a economia alemã terminou o ano de 2024, caracterizado por desafios económicos e estruturais, a `vermelho`.

Tal como já tinha sido avançado pela Destatis há duas semanas e agora confirmado, o PIB corrigido dos preços diminuiu 0,2% em termos globais em 2024, o que significa que a economia alemã entrou no segundo ano de recessão no ano passado.

Ajustado aos efeitos dos preços e do calendário, o declínio foi também de 0,2%.