Economia da zona euro cresce 0,4% no primeiro trimestre

De acordo com dados hoje divulgados pelo serviço estatístico da UE, na comparação com os três últimos meses de 2023, o PIB subiu 0,3% em ambas as zonas.

Nos últimos três meses de 2023, o PIB da zona euro subiu 0,2% na comparação homóloga e recuou 0,1% na trimestral, enquanto na UE avançou 0,3% e manteve-se estável, respetivamente.

Entre os Estados-membros, na comparação com o mesmo trimestre de 2023, entre janeiro e março, a economia de Malta foi a que mais cresceu (4,6%), seguida da da Croácia (3,9%) e de Chipre (3,4%), enquanto a Irlanda (-5,9%), a Áustria (-1,3%) e a Finlândia (-1,2%) apresentaram os maiores recuos.

Na variação trimestral, Malta (1,3%) registou o maior avanço, seguida por Chipre (1,2%) e pela Croácia e no outro extremo estão a Dinamarca (-1,8%), a Estónia (-0,5%) e os Países Baixos (-0,1%).

A economia portuguesa cresceu, nos primeiros três meses do ano, 1,5% na comparação homóloga e 0,8% na trimestral.