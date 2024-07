A economia portuguesa cresceu 1,5 por cento no segundo trimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O Instituto Nacional de Estatística revela que é o mesmo crescimento registado no trimestre anterior.

O contributo positivo da procura interna aumentou, verificando-se uma aceleração do investimento e do consumo privado. Já o contributo para a variação homóloga do PIB foi negativo, depois de ter sido positivo nos dois trimestres anteriores.



As importações aceleram de forma mais acentuada do que as exportações.