EDP investe cerca de 35 ME na compra de 16 centrais solares no Brasil

"Das 16 centrais, cinco já estão concluídas e prevê-se que as restantes estejam em operação em 2025", informou a EDP, em comunicado.

O negócio aguarda a aprovação do Conselho de Administração para Defesa Económica (CADE) e, quando estiver concluído, a elétrica passa a ter 106 centrais no Brasil, com uma capacidade instalada de mais de 250 megawatts-pico (MWp), dos quais cerca de 210 MWp já em operação.

As 16 centrais vão servir empresas em baixa tensão, através do modelo de produção local de energia partilhada, sendo que 10,9 MWp estarão em operação na Bahia, 12,5 MWp no Mato Grosso, 12,9 MWp no Mato Grosso do Sul e 7,7 MWp no Paraná.

A empresa prevê atingir cerca de 500 MWp em capacidade instalada solar no Brasil, até 2026, através de projetos descentralizados.