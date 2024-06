Governo anuncia 196,7 ME do PRR para centros de saúde do Norte e Centro

A cerimónia de assinatura de contratos junta hoje, de manhã no Porto e de tarde em Coimbra, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o ministro-Adjunto e da Coesão Territorial, Castro Almeida.

Num total de 193 projetos, 141 são no Norte e 52 no Centro do país.

Em comunicado conjunto, os dois ministérios especificam que os projetos envolvem 89 municípios, bem como a Unidade Local de Saúde (ULS) Nordeste, e a Administração Regional de Saúde do Centro.

Na segunda-feira foi anunciado o investimento de 74,8 milhões de euros para Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, num total de 68 projetos.

De acordo com o Governo, o PRR visa "o financiamento de um conjunto de reformas e investimentos, na área da sustentabilidade do sistema da saúde", do reforço dos cuidados de saúde primários, cuidados continuados integrados e cuidados paliativos, a saúde mental e a transição digital, com prazo de execução até 30 de junho de 2026.

Na nota de imprensa, a tutela indica que "as metas definidas são de 124 novos centros de saúde familiares e a requalificação de 347 unidades já existentes, com investimentos de 272,8 milhões de euros e de 274,9 milhões de euros, respetivamente".

No total, acrescenta o Governo, o investimento supera os 547 milhões de euros.