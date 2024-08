Governo da Madeira quer que easyJet mantenha "totalidade da oferta" durante a greve

"Em ofício enviado esta manhã ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, apela às melhores diligências de Miguel Pinto Luz para que se assegurem, não só os serviços mínimos de e para a Região Autónoma da Madeira, como, ademais, dos restantes voos, em respeito para com o interesse público regional, de uma Região Ultraperiférica da União Europeia (RUP)", explica o executivo madeirense em comunicado.

De acordo com a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, a greve da tripulação de cabine da companhia easyJet convocada pelo Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) não acautela a existência de serviços mínimos, sendo que a intenção é de "paragem total de operação".

Na missiva enviada ao ministro das Infraestruturas e da Habitação é dito que o número de voos que será alvo de greve representa um total de 7.734 lugares, numa "época crítica de diáspora, estudantes deslocados e pleno turismo".

"A oferta diária de Lisboa para a ilha da Madeira, com os cancelamentos da easyJet, será reduzida em 28,04%", refere o executivo regional, adiantando que a oferta diária do Porto para a ilha da Madeira será reduzida em 27%" e a oferta diária de Lisboa para a ilha do Porto Santo será reduzida em 48,66%;

Também a oferta diária de Porto para a ilha do Porto Santo, com os cancelamentos da easyJet, será reduzida em 100%, acrescenta o ofício.

"Embora existam outras alternativas de ligação ao continente, o que no caso da RAM significa TAP e Ryanair, estas não devem ser consideradas, porque, atenta a época de veraneio, os voos estão com lotação total, o que significa a inexistência de qualquer alternativa para chegar e/ou sair da Região Autónoma da Madeira", sublinha o Governo Regional.

O executivo madeirense apela, por isso, ao ministro das Infraestruturas e da Habitação para que "seja assegurada a manutenção da totalidade da operação da easyJet" no período da greve e recordar que "em situações anteriores semelhantes foi possível manter o normal funcionamento das operações", com a intervenção do Governo da República.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) convocou três dias greve de tripulantes de cabine na easyJet, entre 15 e 17 de agosto, acusando a empresa de ignorar as várias tentativas de resolução de questões laborais.

Segundo o pré-aviso de greve enviado pelo sindicato ao Ministério do Trabalho e à companhia aérea, a que a Lusa teve acesso, a paralisação tem início às 00:01 do dia 15 de agosto e fim às 24:00 de dia 17, para "todos os voos realizados pela easyJet, bem como para os demais serviços a que os tripulantes de cabine estão adstritos", em território nacional.

A greve foi aprovada em assembleia-geral, com 99% de votos a favor.

A easyJet disse ter instado o sindicato a cancelar a greve e a retomar o "diálogo positivo", lembrando que todas as companhias aéreas na Europa foram afetadas pelo "ambiente desafiante do controlo de tráfego aéreo" devido às restrições de pessoal, às limitações de capacidade e às condições meteorológicas.

Contudo, a companhia garantiu que, caso a greve avance, tudo fará para tentar minimizar o impacto para os clientes, aconselhando-os a verificar o estado dos seus voos, caso viajem nos dias da paralisação.