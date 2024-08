Greenvolt assina acordo para promoção da energia solar na Indonésia

"O Grupo Greenvolt, em parceria com a Spectrum-R, assinou um Memorando de Entendimento (MdE) com a Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) para ajudar a indústria da Indonésia a dar passos concretos no processo de transição energética", anunciou hoje, em comunicado.

Na sequência deste acordo vão levar, através da Emerging Solar Indonesia (ESI) energia renovável às empresas, nomeadamente solar.

Segundo a mesma nota, uma das principais iniciativas prende-se com a introdução do conceito de Comunidade de Energia. Desta forma, as empresas podem partilhar entre si energia obtida através da radiação solar.

Para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) da indústria da Indonésia, o país quer promover soluções de energia solar.

Anualmente, as emissões de CO2 da indústria da Indonésia ascendem a 238 milhões de toneladas.

"Temos know-how [conhecimento] no desenvolvimento de soluções de geração distribuída de energia renovável em várias geografias. Estamos entusiasmados por podermos trazer esse conhecimento para a Indonésia, permitindo às empresas passarem a beneficiar da energia solar", sublinhou, citado no comunicado, o diretor executivo da Greenvolt para a Geração Distribuída de energia renovável, Ricardo Mendes Ferreira.