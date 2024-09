Greve por aumentos na Carris. Sindicato calcula adesão acima de 90%

“Nesta altura, a greve é superior a 90 por cento, sensivelmente igual à última greve realizada.. Há é alguns poucos trabalhadores que entenderam não aderir à greve”, adiantou Manuel Leal, do STRUP, em declarações à agência Lusa., prevendo-se a realização de um plenário.

Para além de um horário semanal de 35 horas, incluindo já os tempos de deslocação, os trabalhadores reivindicam aumentos do subsídio de refeição e da tabela salarial em 100 euros.



“Avançámos para a greve essencialmente porque. Este último nem sequer se dignou a encontrar espaço na agenda do senhor presidente para receber a Fectrans e o STRUP", enfatizou o sindicalista.“A greve resulta desta falta de respostas. Por isso estamos com uma adesão fortíssima a esta paralisação decidida no último plenário realizado pelos trabalhadores”, insistiu.Estes sindicatos assinaram um acordo com a administração no qual aceitaram uma proposta de aumento de 60 euros na tabela salarial, acrescido de cerca de 13 euros por mês do subsídio de refeição.

c/ Lusa